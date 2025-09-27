Colo Colo ha tenido un centenario para el olvido, donde verdaderamente dio pena en la Copa Chile, Copa Libertadores de América y Liga de Primera, donde no tiene ninguna opción de ser campeón. ¿La guinda de la torta? Fue boleteado por la U en la Supercopa.

Uno de los grandes hitos de este 2025 fue la presentación de la maqueta del nuevo Estadio Monumental, algo que ilusionó de gran manera a los hinchas albos, pero que actualmente está absolutamente abandonado.

Así lo hizo saber el director de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing en diálogo con El Mercurio: “No tenemos un plan de gobierno, se ha debilitado seriamente la administración del club y todas las decisiones son producto de un capricho personal”, dijo en relación a la gobernanza de Aníbal Mosa.

El Nuevo Monumental, una ilusión para los hinchas albos. | Foto: Photosport

En esa línea, Stöhwing entrega tristes noticias para los hinchas albos: “Ejemplos hay muchos, pero el ‘proyecto estadio’ es un caso emblemático. Se han tirado por la borda casi dos años en que se pudo haber avanzado sustancialmente y lo único que tenemos es una maqueta, sin ningún respaldo serio, solo creada para fines populistas”.

“Se despidió al encargado del proyecto, Claudio Gómez, para reemplazarlo por una persona que terminó siendo candidato presidencial… sin comentario”, complementó sobre el estado actual del proyecto.

¿Adiós al nuevo Monumental? Lo cierto es que todo quedó en una maqueta, la cual se demoraron años en presentar y ahora está abandonada. Incluso, en Blanco y Negro pretenden invertir en sistema biométrico para la próxima temporada, pero de remodelación, nada.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique volverá a ver acción en la Liga de Primera 2025 el 19 de octubre al mediodía, día y hora en donde tendrá que visitar al puntero del fútbol chileno, Coquimbo Unido, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.