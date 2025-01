Colo Colo actualmente se encuentra en Uruguay preparando el partido ante Huracán que se jugará el miércoles a las 20:00 en el estadio Luis Franzini. El Cacique suma rodaje de cara al primer desafío que será la Supercopa frente a Universidad de Chile.

El partido por la Supercopa se jugará el sábado 25 de enero en el estadio La Portada de La Serena con un aforo de 12 mil personas. Esta situación no gusto mucho al interior del club Albo.

En el Cacique esperaban jugar ida o vuelta. De hecho, propusieron esa opción a la ANFP, pero finalmente no prosperó. Jorge Almirón entregó su visión y reveló que le hubiese gustado jugar en el Estadio Nacional a partido único y con barras 50/50.

“Me gustaba el ida y vuelta, pero también dispuestos en jugar en el Nacional dividido con las hinchadas”, expresó en conversación con ESPN.

El DT de muestra sorprendido porque no se pueda jugar en el Coloso de Ñuñoa: “¿Cómo no vamos a estar a la altura de eso los dos más grandes? Si no se podía en el Monumental, en el Nacional no había problema. Era un marco espectacular, pero no sé cómo es”.

Jorge Almirón quería jugar la Supercopa en el Estadio Nacional. (Foto: Photosport)

Jorge Almirón da su postura sobre jugar en La Portada

El estratega del cuadro Albo elogia el estadio La Portada. Sin embargo, considera que es un recinto muy pequeño para la instancia. “Escucho que se juega en La Serena, es una cancha linda. Está en buenas condiciones el estadio, pero creo que será reducido”.

Por último, se refirió a la polémica por el sorteo del hotel en Ovalle, ciudad donde se hospedarán ambos clubes: “Además, a nosotros nos mandan a un hotel, donde perdimos el sorteo, en algo increíble. Qué lástima”.