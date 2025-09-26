Colo Colo goleó a Deportes Iquique en su último encuentro antes del receso por el Mundial Sub 20. Fue un contundente 4 a 0 en el debut de Fernando Ortiz en la Liga de Primera y en el Estadio Monumental, dejando buenas sensaciones para lo que podría mostrar su equipo en lo que queda de certamen.

Los albos intentaron de entrada y, luego de un largo rato de insistir, recién pasada la media hora de juego Marcos Bolados pudo romper el cero y anotar el primer tanto del “Cacique”.

En la segunda parte fue donde los del “Tano” sacaron a relucir su mejor juego. Mauricio Isla, Claudio Aquino y Arturo Vidal marcaron tres más para decretar así el 4 a 0 con que el popular se quedó con los tres puntos.

Colo Colo podría ejercer su localía en otro estadio

Todo el fútbol chileno tendrá casi un mes de para debido a la realización del Mundial Sub 20 en nuestro país. Colo Colo volverá a ver acción recién la semana del 19 de octubre, cuando se enfrente al exclusivo puntero del certamen, Coquimbo Unido en el Sánchez Rumoroso.

Posterior a dicho encuentro, el “Cacique” debe recibir a Deportes Limache, pero no sería en el Estadio Monumental, ya que el recinto albo albergará el concierto de la banda Imagine Dragons el 21 de octubre, lo que podría casi con seguridad dejar la cancha en condiciones no óptimas.

Aníbal Mosa confirma que Colo Colo podría trasladar su localía al Estadio Nacional (Foto: Photosport)

Por ello, el equipo del “Tano” debería trasladarse hasta el Estadio Nacional, e incluso el propio Aníbal Mosa aseguró que ya están preparados en caso de ocurrir lo dicho anteriormente: “Hace tiempo tenemos un acuerdo para arrendar el Estadio Nacional por si tenemos algún problema con la cancha para ese día 27 para jugar con Limache”.

A su vez, el mandamás de Blanco y Negro sostuvo que: “Si no están dadas las condiciones aquí en la cancha tenemos arrendado el estadio Nacional para jugar como local”.

Así está la tabla de la Liga de Primera 2025