La suerte ya está echada y ya está todo definido (aunque no exento de polémicas) para la Supercopa a jugarse el próximo domingo 14 de septiembre entre Colo Colo y Universidad de Chile.

La polémica se instauró este lunes, luego de que la ANFP confirmara las extremas medidas que tomó para evitar episodios de violencia. Estas implican que, para acceder a comprar una entrada, solo podrán hacerlo gente cercana al fútbol formativo y también personas mayores de 55 años.

Aquellas reglas impuestas por el ente rector del fútbol chileno no cayeron nada bien tanto en albos como azules. De hecho, el presidente del CSD Colo Colo, Edmundo Valladares, aseguró que más del 90% del padrón de socios del cuadro popular queda completamente excluido de acceder a algún ticket debido a esta tajante medida.

Pese a cualquier reclamo, los dirigentes del balompié nacional difícilmente cedan en esta pasada. Los episodios de violencia de los que ha sido víctima el fútbol chileno tendrán que cesar de una forma u otra, sino, normas como esta comenzarán a ser pan de cada día en nuestro fútbol.

Así se preparan Colo Colo y Universidad de Chile de cara a la Supercopa

Ya con aquel panorama más que claro, Colo Colo trabaja ya bajo las órdenes de su nuevo DT Fernando Ortiz, quien ya comienza a imponer su sello en el día a día con sus nuevos dirigidos.

Así también lo hace la Universidad de Chile, aunque con uno de sus ojos puesto completamente en lo que será el fallo de la CONMEBOL tras el grave incidente ocurrido en Avellaneda en la llave de cuartos de final de Copa Sudamericana frente a Independiente.

Se prevé que serán finalmente los azules quienes logren acceder a los cuartos de final y, eventualmente, enfrentarían a Alianza Lima el día 18 de septiembre. Sí, en plenas fiestas patrias chilenas, aunque lo que más preocupa en el CDA, es que dicho compromiso ante el conjunto peruano sería solo cuatro días después de disputar la Supercopa ante el “Cacique”.

De concretarse aquello, los azules proyectan ir con un equipo plagado de juveniles para enfrentar a los del debutante “Tano” Ortiz. Aquello hizo eco esta tarde en la ANFP, siendo Pablo Milad quien alzó la voz ante la posible medida que tomaría el cuadro laico para enfrentar a su archirrival.

Pablo Milad hace oídos sordos ante el problema de Universidad de Chile y asegura que la Supercopa va sí o sí (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

La reacción de Pablo Milad ante la posible medida de la U

Respecto de la chance de que Universidad de Chile salga ante Colo Colo con suplentes, el presidente del fútbol chileno dijo claramente: “Es una decisión propia. Nosotros ya hemos hablado que es una fecha que veníamos buscando hace demasiado tiempo, que lamentablemente no se pudo concretar con anticipación a esta fecha”.

A pesar de que se especula que el cuadro universitario solicite nuevamente reagendar este compromiso, Milad respondió tajantemente: “Hay motivos de toda índole, no es lo correcto analizarlo punto a punto hoy. Pero sí hubo complicaciones para llegar a esta fecha, se logró esta fecha, hay un consenso con la autoridad que es fundamental, y ahora se tiene que jugar“.