Colo Colo alcanzó sus primeros tres puntos en el Campeonato Nacional 2025. El elenco de Jorge Almirón se impuso 3-1 ante Deportes La Serena y empezó con una alegría en la campaña.

Un resultado que dejó conforme a Aníbal Mosa. No solo por lo hecho por el plantel albo, sino por los resultados que está logrando una figura del equipo. Lo tiene maravillado.

¿Quién es? Javier Correa. El atacante argentino tiene encandilado al presidente de Blanco y Negro por su actual nivel. Así lo confesó el propio timonel en atención a la prensa tras el triunfo en La Portada.

“Le dije ‘corriste como un animal’, increíble. Me tiene sorprendido cómo ha ido jugando 90 minutos a gran ritmo y cómo se asocia“, comenzó señalando el dirigente albo.

En dicha línea, agregó: “No solamente en el tema del gol, sino que cómo se complementa con sus compañeros. Estamos muy contentos por el equipo que hemos armado”.

Finalmente, se refirió a la dura competencia del título que habrá esta temporada. Está pendiente solamente de lo que pasa en el Estadio Monumental: no le interesan los demás clubes.

“Nosotros estamos preocupados de Colo a Colo. Nuestra preocupación no es la Universidad de Chile y ningún otro equipo. No sacamos nada con que el resto pierda si nosotros no ganamos”, cerró.

Javier Correa marcó un gol en la victoria de Colo Colo sobre Deportes La Serena.

Cuándo juega Colo Colo

El siguiente duelo de los albos será contra O’Higgins por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2025. Se jugará el lunes 24 de febrero, desde las 20:00 horas, en el Estadio Monumental.