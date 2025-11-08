Colo Colo venció con algo de sufrimiento a Unión Española en el Estadio Santa Laura y sumó tres puntos de oro que lo dejan muy cerca de meterse en zona de clasificación a copas internacionales. Javier Correa y Tomás Alarcón anotaron para los Albos, mientras que Pablo Aránguiz anotó el descuento del local.

Previo a este compromiso, Esteban Pavez se volvió viral tras declarar en el podcast del Sifup: “Tenemos que ser realistas, es así. La mejor institución del país es Católica y el equipo más grande es Colo Colo… es difícil, pero es así”.

Dichas declaraciones calaron hondo en la interna alba, al punto de que el mismísimo presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, mostró su discrepancia con el capitán del Popular.

Esteban Pavez se mete en la pata de los caballos tras polémicas declaraciones (Foto: Andres Pina/Photosport)

“No las comparto. La institución más grande de Chile es Colo Colo. Futbolísticamente, socialmente, por trofeos, por hinchada. Porque las instituciones quién las hace, las personas. Colo Colo tiene diez millones de hinchas…“, declaró el mandamás del ‘Cacique’.

Javier Correa se suma a las reacciones por las palabras de Esteban Pavez

Quien también tuvo palabras para los dichos del ‘Huesi’ fue Javier Correa, quien esta jornada volvió al gol tras abrir la cuenta en Santa Laura ante los hispanos.

“Son opiniones. Si van a juzgar por cada cosa que diga o hace uno… son opiniones. Es la opinión de Esteban, no lo puedo juzgar. Yo al otro club (Universidad Católica) no lo conozco”, partió diciendo el artillero.

Sin embargo, aclaró que las opiniones dependen muchas veces desde la vereda en que se encuentre cada uno: “Yo estoy acá, esta es la institución más grande para mí. Después cada uno tiene su opinión, obviamente que los del otro lado van a decir que son ellos los más grandes. Los de la U también va a decir que ellos son los más grandes, pero es show y lo que vende. Para mí yo estoy en el club más grande de Chile y eso no es mentira, todo el mundo lo sabe“.

DATOS CLAVE

El delantero Javier Correa afirmó que Colo Colo es la institución más grande de Chile al comentar las declaraciones de Esteban Pavez.

Esteban Pavez declaró en el podcast del Sifup que Universidad Católica es la mejor institución y Colo Colo el más grande.

Aníbal Mosa, presidente de ByN, no compartió los dichos de Pavez, defendiendo que Colo Colo es la más grande en todo sentido.