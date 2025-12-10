Este miércoles se vive una jornada clave en Colo Colo, donde se definirá el futuro del entrenador Fernando Ortiz, luego de no haber logrado el objetivo de clasificar a Copa Sudamericana.

El Cacique terminó en la octava posición de la Liga de Primera 2025 con 44 puntos, quedando solo a tres unidades de Cobresal, que fue el último equipo que se metió a torneos internacionales. Además, los albos tenían mejor diferencia de gol.

Cabe recordar que el técnico argentino arribó en septiembre al Estadio Monumental como reemplazo del destituido Jorge Almirón, con la esperanza de salvar el centenario.

Pero el Tano Ortiz alcanzó a dirigir nueve partidos, donde consiguió cuatro triunfos, un empate y cuatro derrotas, entre ellas la Supercopa ante Universidad de Chile.

En el campeonato nacional sumó 13 puntos de 24 posibles, lo que da un rendimiento del 54%. Considerando todos los partidos, el rendimiento final fue de 48%.

Pero lo que generó dudas en el directorio de ByN fueron las dos últimas caídas que le costaron la clasificación a Colo Colo a Copa Sudamericana, la goleada por 3-0 que sufrió ante Cobresal en El Salvador y la derrota en casa por 2-1 ante Audax Italiano.

Lo cierto es que esta tarde harán uso de la cláusula de revisión del contrato del DT de 47 años, tal como estaba estipulado si es que no lograba el objetivo.

Su continuidad o salida será votada por los nueve directores de la sociedad anónima, donde de ganar la negativa tendrán que desembolsar 200 mil dólares como indemnización, ya que el vínculo inicial era hasta diciembre del 2026.

Los hinchas de Colo Colo se hacen sentir

Mientras tanto, los hinchas colocolinos han hecho sentir su preferencia, lo que se vio reflejado en una encuesta que realizó BOLAVIP CHILE por medio del canal de WhatsApp dedicado a las noticias de Colo Colo.

En esta consulta participaron 867 personas, donde ganó el “NO” a la continuidad de Ortiz con 712 votos (82%), contra 155 (18%) que prefieren mantener al estratega trasandino.

