Colo Colo ha logrado tener un despertar en esta recta final del año, en la que los ‘Albos’ han podido conseguir dos valiosos triunfos consecutivos dentro del torneo, los que los mantienen vivos por un cupo a competencias internacionales.

En las últimas horas, el delantero de Colo Colo Javier Correa conversó con ESPN y se refirió al presente que vive el ‘Cacique’, en la que señala que él a modo personal se siente muy bien, pero que a nivel grupal no ha sido un año muy positivo para el equipo, en la que lucha por el objetivo del torneo internacional.

“Cuando llegué dije que los logros personales no me motivan cuando no hay logros grupales. Quedan tres partidos, tratar de quedar lo más arriba posible”, parte declarando Correa.

Agregando a esto, el atacante del ‘Cacique’ expresó su felicidad de poder lograr con Colo Colo lo que ha sido su mejor temporada goleadora en su carrera, en la que ya llegó al piso de los 20 goles, superando su mejor marca, la que logró en Santos Laguna de México.

Correa habla de su presente en Colo Colo | Foto: Photosport

“Mejor. Me gusta. Estoy contento, estoy feliz. Por ahí soy poco expresivo, se me transforma mucho la cara cuando estoy enojado, pero estoy feliz, estoy contento”, afirmó.

Correa juega al misterio con su futuro

Concluyendo, Correa habló sobre lo que será su permanencia o no en Colo Colo para la próxima temporada, en la que se mostró con la ilusión de mantenerse en el club, pero deja en claro que aquello sin duda lo decidirán los dirigentes al finalizar este irregular año para el ‘Cacique’.

“Depende de todos seguir creciendo, seguir aprendiendo. Estamos para lo que el club diga, si tenemos que seguir muchos años más, seguiremos, y si no, veremos qué pasa”, cerró.

En Síntesis…

El delantero Javier Correa de Colo Colo ha alcanzado un récord de 20 goles en su carrera.

La marca de 20 goles de Javier Correa supera su récord anterior en Santos Laguna de México.

Colo Colo ha conseguido dos triunfos consecutivos y lucha por un cupo a competencias internacionales.