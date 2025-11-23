Colo Colo recibía esta tarde a Unión La Calera para cerrar la jornada 28 de la Liga de Primera 2025. En menos de media hora de juego, el Popular sacó fuerzas de su localía para anotar ni uno, ni dos, sino que tres goles en solo 24 minutos.

Lucas Cepeda puso en ventaja a los Albos a los 8′ minutos de juego, poniendo en ventaja tempranamente al ‘Cacique’ en el Estadio Monumental.

A los 16′, exactamente ocho minutos más tarde, fue Javier Correa quien puso el 2 a 0 para hacer gritar a las más de 30.000 almas presentes en Pedrero.

Colo Colo golea parcialmente a La Calera en el Estadio Monumental (Foto: Photosport)

Por si fuera poco, a los 24, Víctor Felipe Méndez marcó el 3 a 0 que le daba más tranquilidad al Popular en un partido que, en la mitad de la primera parte ya era una tremenda goleada sobre los ‘Cementeros’.

Con esta ventaja parcial, Colo Colo suma tres puntos de oro que le permiten soñar en su lucha por meterse en Copa Sudamericana y, de momento, alcanza el séptimo puesto en la tabla superando por diferencia de gol a Cobresal.

Revisa acá los goles de Colo Colo en el 1t ante La Calera

Golazo de Lucas Cepeda para el primero:

Javier Correa anota el segundo: