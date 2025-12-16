Siguen los coletazos tras los dichos de Arturo Vidal el pasado domingo durante las Elecciones Presidenciales. El ‘King’, quien confirmó que respetará el año de contrato que le queda en Colo Colo, criticó duramente a Blanco y Negro tras la salida de Mauricio Isla.

Este martes el vicepresidente de ByN, Eduardo Loyola, se refirió a los dichos del mediocampista de 38 años. En conversación con Radio Cooperativa, el dirigente le dedicó fuertes palabras al referente albo: “Colo Colo es una institución que tiene una sola cabeza y esa cabeza es el directorio. El directorio resuelve lo que es imprescindible para la gobernanza del club. Arturo tiene contrato vigente y debe someterse a las normas que tiene la institución. Él es un personaje, pero también es uno más del plantel”, aseguró.

Vidal criticó a Ortiz, quien fue confirmado en la banca de Colo Colo (Photosport).

“Vamos piano a piano con los refuerzos”

En otra materia, Loyola también se refirió a la conformación del plantel 2026 donde el Cacique no tendrá competencia internacional: “Los colocolinos pueden estar tranquilos, estamos haciendo nuestras tareas. La primera fue definir el nombre de Fernando Ortiz como entrenador de Colo Colo para el año 2026. A partir de ello vendrán definiciones respecto de los jugadores que continúan en el plantel, de los jóvenes que vuelven de préstamos y de eventuales incorporaciones”, indicó.

Respecto a refuerzos, Loyola reconoció que por ahora “sería prematuro y osado de mi parte anunciar nuevos fichajes. Vamos a ir piano piano”.

“El año pasado hicimos un esfuerzo extraordinario, armamos un plantel para salir campeones y para competir muy bien en la Copa Libertadores, y ustedes ven que no nos fue bien. Entonces la prudencia indica tomar las medidas después de largos análisis y discusiones”, agregó.

Finalmente abordó la posible salida de jugadores a otros mercados: “No le podemos cortar la carrera a gente que tiene posibilidades de seguirla en el extranjero. Para nosotros es un motivo de orgullo que el mercado internacional se fije en nuestros jugadores jóvenes y, si llegan ofertas que sean aceptables para Colo Colo y para el jugador, obviamente las analizaremos y resolveremos en su mérito”, cerró.

