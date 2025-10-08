La presentación de Chile ante México en los octavos de final de la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA no dejó un panorama muy alentador, toda vez que los norteamericanos le dieron una verdadera paliza a la escuadra dirigida por Nicolás Córdova.

“Yo creo que hoy día Chile nunca compitió. Entró a resistir y en ese contexto tuvo suerte de que México no lo arrasara más. Es lamentable lo que hemos visto, porque es la peor expresión de esta selección”, abrió los fuegos Rodrigo Herrera en conversación con Bolavip Chile.

El periodista nacional rescata a dos jugadores en medio de la tragedia: “Esta selección tiene dos jugadores rescatables; el portero Sebastián Mella y Lautaro Millán. El resto es un cúmulo de futbolistas que da la expresión que no tienen dos años de trabajo y ahí Córdova tiene que salir a explicar”, agregó.

Mella fue un punto alto de Chile en el Mundial. | Foto: Photosport

Sobre el objetivo principal que tenía Córdova en este Mundial, para Herrera no se cumplió: “La primera misión de Córdova no eran las métricas ni la posesión, era hacer jugar fútbol a este equipo. Hoy día (ayer) parecía un equipo que se reunió en la tarde para jugar y eran los octavos de final de un Mundial”.

“Más allá de la mala generación, de los errores, creo que nos farreamos la oportunidad histórica de darle una luz de esperanza a la gente de que hay una renovación. Porque este equipo no da esa ilusión de renovación, sino más bien la fotografía del estancamiento”, remató.

Lo cierto es que Chile se quedó en el camino y con la ilusión de hacer un buen Mundial, pero la realidad fue que perdió 3 de 4 partidos y nunca pudo mostrar un nivel de juego que ilusionara a los hinchas.

La Roja adulta vuelve a la cancha

La actividad para la Selección Chilena no para y, si bien no es la Sub 20, será la adulta la que salte al campo de juego este viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida para enfrentar a Perú en un amistoso.