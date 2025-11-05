En Colo Colo se alistan para lo que será su visita a Unión Española del próximo sábado, por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025, un partido crucial para ambos equipos que luchan por objetivos distintos en la recta final del torneo.

Por el lado del Cacique quieren seguir acortando distancia para poder clasificar a Copa Sudamericana, mientras que los Hispanos podrían escapar de zona de descenso.

Y en la previa de este choque, la gran duda es si Arturo Vidal podrá ser considerado por el entrenador Fernando Ortiz, pues el King se lesionó hace más de una semana y tiene a todos en alerta en el Estadio Monumental.

El volante de 38 años sufrió una contractura en el isquiotibial derecho en el partido del 27 de octubre ante Deportes Limache en el Estadio Nacional, por lo que el técnico argentino decidió no considerarlo para el pasado sábado ante Ñublense.

La situación de Arturo Vidal en Colo Colo

Vidal no viajó a Chillán donde Colo Colo se impuso por 1-0 a los Diablos Rojos, mientras que el Tano Ortiz mantuvo la incertidumbre respecto a cuándo podría volver a contar con el bicampeón de América.

“El lunes volvemos a entrenar. A Arturo ahí lo voy a ver el lunes. Ha mejorado mucho porque los doctores me tienen al tanto, pero recién el lunes lo voy a ver cómo está“, adelantó el DT en conferencia de prensa.

Pero lo cierto es que hasta este martes el ex Barcelona todavía no aparecía entrenando a la par de sus compañeros. Es más, esta última jornada ni siquiera se le vio en la cancha junto al resto del plantel.

Cabe consignar que el partido entre Unión Española y Colo Colo está programado para el sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, duelo que fue autorizado solo con público del club local.

Arturo Vidal no se vio en el último entrenamiento de Colo Colo. (Foto: Captura)

En síntesis