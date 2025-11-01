Este sábado Colo Colo venció por 1-0 de visita a Ñublense, en el único partido de la jornada por la fecha 26 de la Liga de Primera 2025, donde el Cacique pudo recortar distancia en la lucha por meterse a Copa Sudamericana.

Tras el cotejo en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán habló el entrenador de los albos, Fernando Ortiz, quien se refirió al trámite del juego y lo que ha podido ir trabajando en sus primeros dos meses al mando del Eterno Campeón.

“Creo que seguimos insistiendo en lo que yo pretendo como equipo. Seguimos llegando con muchísimas ocasiones, quizás de tantas ocasiones, y al verlas tan fáciles, hay equivocaciones a la toma de decisiones, a veces nos apresuramos. Estuvimos muy bien defensivamente, hicimos un gran partido, en mi análisis rápido, muy equilibrado, muy equilibrado”, comenzó diciendo.

Luego, tuvo palabras para lo que viene, las últimas cuatro fechas del torneo, donde la primera es el próximo sábado contra Unión Española.

“Todos los partidos que nosotros enfrentamos son todas finales. No importa el rival que esté de turno, nosotros sabemos que tenemos que hacer nuestro trabajo para poder lograr y acortar esos puntos que nos diferencian de las copas internacionales. Y ya mismo el día de mañana estamos pensando en la Unión Española, que va a ser un equipo difícil”, indicó Ortiz.

Fernando Ortiz sobre Arturo Vidal y Esteban Pavez

En la instancia también fue consultado por la evolución de la lesión de Arturo Vidal, quien sufrió una contractura ante Deportes Limache y no fue considerado contra Ñublense. Ante aquello, el técnico argentino dejó en suspenso poder contar con el King ante los Hispanos.

“Veremos, veremos. El día de mañana le damos descanso, el lunes volvemos a entrenar. A Arturo ahí lo voy a ver el lunes. Ha mejorado mucho porque los doctores me tienen al tanto, pero recién el lunes lo voy a ver cómo está”, adelantó el DT de 47 años.

Finalmente, el Tano Ortiz fue consultado por Esteban Pavez, a quien volvió a citar después de dos partidos, con un alegato del capitán albo entremedio.

“Esteban es un jugador más dentro de la plantilla. Yo lo dije en conferencia de prensa, los estados anímicos que ejerce el jugador a la hora de la citación. Yo estoy tranquilo con lo que le dije a Esteban. Hoy a Esteban le tocó entrar, lo ha hecho de muy buena manera y el lunes sabe que entra a competir de nuevo con sus compañeros para tener una posibilidad“, cerró el estratega.

Fernando Ortiz tiene una semana para preparar el partido contra Unión Española. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

En síntesis