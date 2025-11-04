El próximo fin de semana Colo Colo visitará a Unión Española por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025, un duelo clave para ambos equipos que están luchando por objetivos distintos en esta recta final del torneo.

Por un lado, los Hispanos tiene la opción de salir de la zona de descenso, mientras que el Cacique necesita seguir recortando distancia para meterse en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

A cuatro días del partido, habló con los medios el entrenador Miguel Ramírez de Unión Española, quien conoce muy bien al rival que enfrentarán, considerando que como futbolista fue parte de la historia de los albos.

En esta ocasión, adelantó cómo esperan enfrentar a Colo Colo y entregó detalles de lo que ha analizado del equipo que dirige Fernando Ortiz.

“En frente vamos a tener un rival que se equivoca poco, que mediante la posesión y la elaboración le dan velocidad al juego y con el desequilibrio de los hombres de arriba, por supuesto que hacen daño”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

“Nuestra tarea es preocuparnos de errar la menor cantidad de pases posible. Mientras podamos tener una buena circulación, una buena elaboración desde atrás y la movilidad para encontrar los espacios que nos van a permitir profundizar, por supuesto que esa tarea va a ser importante”, agregó.

“Después cómo vamos a presionar, dónde vamos a presionar y a quién vamos a presionar para evitar que Colo Colo tenga la facilidad de jugar y de elaborar y asistir a los hombres que arriba, con su velocidad, con su movilidad y con las definiciones que tienen, es difícil jugarles“, continuó.

En esa línea, destacó que será clave hacerse de la posesión del balón para evitar la comodidad de Colo Colo en la cancha.

“Necesitamos quitarle la pelota a Colo Colo y va a significar tener hombres dispuestos a correr, dispuestos a estar jugando juntos, porque nuestro equipo tiene que estar corto para evitar que Colo Colo pueda elaborar”, indicó.

Las palabras para el momento que vive Colo Colo

Respecto al presente de Colo Colo, Cheíto Ramírez destacó los jugadores experimentados que tiene el Eterno Campeón y también tuvo palabras para el comienzo de la nueva era bajo las órdenes del Tano Ortiz.

“Colo Colo tiene jugadores de experiencia, que tienen años de fútbol, saben manejar los tiempos, saben cuándo atacar, cuándo defender, cuándo tener posesión, principalmente porque llevan años de fútbol. Se están adaptando a una nueva forma de trabajar con el nuevo entrenador y sin duda que eso les va a ir permitiendo buscar su identidad”, completó el técnico nacional.

El partido entre Unión Española y Colo Colo se disputará el sábado 8 de noviembre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Miguel Ramírez espera a Colo Colo en el Estadio Santa Laura. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

En síntesis