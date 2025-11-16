En medio de la intensa jornada de Elecciones Presidenciales 2025 en Chile, el mediocampista de Colo Colo, Arturo Vidal, sorprendió con una tremenda declaración a tono de broma mientras se dirigía a su local de votación en la comuna de San Joaquín.

Antes de ir a votar, el ‘King’ realizó un live en Instagram junto a sus seguidores donde confesó entre risas que en un par de años más, después de su retiro del profesionalismo, lanzaría una candidatura presidencial.

“Sabís qué… yo cacho que en un par de años me voy a tirar de Presidente y vamos a hacer un Chile mejor. Saludos cabros”, lanzó el bicampeón de América mientras soltaba una carcajada.

El deseo de Arturo Vidal: “Un lindo Chile”

Una vez dentro del local de votación, la figura de Colo Colo dialogó con Meganoticias donde entregó una reflexión más seria en este domingo de elecciones.

“Todo bien contento, como todo chileno es la segunda vez en mi vida (que voto), vamos a ver qué hacemos”, partió señalando Vidal.

En esa línea, el ‘King’ dejó su gran mensaje para el futuro nuevo presidente de Chile: “Un lindo Chile, que se cumpla con lo que se promete y que Chile siga creciendo, que es lo más importante”, agregó.

Finalmente le dejó un mensaje al pueblo chileno: “Hay que cumplir, es muy importante que todos los chilenos voten para un Chile mejor. Ya tengo tomada mi decisión, pero eso es privado, ojalá que el pueblo decida bien nomás”, cerró.