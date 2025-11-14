En Colo Colo se alistan para su antepenúltimo partido de la Liga de Primera 2025, que será el próximo domingo 23 de noviembre contra Unión La Calera a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

En medio de la preparación, el entrenador Fernando Ortiz conversó con Radio ADN, donde habló de los temas del momento en el Cacique y también se refirió a Arturo Vidal.

En esa línea, el técnico argentino contó cómo ha sido su relación con el King en estos dos meses desde que ha estado al mando del cuadro popular, exponiendo toda su admiración hacia el volante de 38 años.

“Lo dije siempre y lo vuelvo a decir. Dirigir a Arturo en este caso, un jugador tan emblemático nacional e internacional, soy de la idea que tengo que aprender en muchísimas cosas que él me puede dar como jugador”, partió diciendo.

Acto seguido, puso la pelota al piso y señaló que pese a su estatus de ídolo, para él Vidal debe competir a la par de sus compañeros para ser titular, incluso aquello ya se lo hizo saber.

“Después, yo soy un entrenador que digo las cosas sinceras, abiertas y de frente. Él tiene que entender que dentro del plantel es uno más y que de la competencia que puede tener su compañero y él, van a ser, a la hora de tomar decisiones de mi parte, igualitarias”, expuso el Tano Ortiz.

“Él me tiene que mostrar día a día, junto a los otros compañeros, que quiere estar dentro del campo de juego”, completó el DT de 47 años.

Fernando Ortiz explicó cómo ha sido su relación con Arturo Vidal, entre admiración y exigencia. (Foto: Javier Torres/Photosport)

En síntesis