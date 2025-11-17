Universidad de Chile no estuvo exenta de polémica en las elecciones presidenciales 2025. ¿La razón? Una jugadora recibió duros cuestionamientos a través de redes sociales.

El motivo: Camila Pavez fue acusada de fotografiar su voto y hacerlo público. Un acto que es penado, pero que según ella, tan solo fue un malentendido. Por ello, se desahogó y contó la firme sobre la historia que publicó en Instagram.

Mediante la misma plataforma mencionada, la figura del plantel femenino aseguró que ella no fue la autora de la imagen. Solo le provocó gracia y la viralizó en su cuenta personal.

“Es una foto que vi en una página de Instagram y la compartí, al parecerme graciosa por su contenido. Fue solo eso. Yo ejercí mi derecho a voto de manera responsable y como corresponde”, lanzó.

“Sé que el voto es secreto y no se debe publicar. Pido disculpa por el error y el malentendido generado. Mi intención nunca fue faltarle el respeto al importante proceso electoral que vivimos este domingo”, agregó.

Este fue el presunto voto de la polémica de la jugadora de Universidad de Chile (Imagen: Instagram).

Una advertencia para la figura de Universidad de Chile

Cabe destacar que la jugadora azul, en caso de que hubiese expuesto su verdadero voto a través de redes sociales, arriesgaba multas hasta de 3 UTM y reclusión menor.

“Es un acto individual, libre y secreto. La Ley 18.700 establece claramente que la privacidad de la decisión es inviolable. Llamamos a no arriesgarse a cometer un delito que puede tener consecuencias penales graves”, detalló Servel.

