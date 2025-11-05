Colo Colo se empieza preparar para lo que es una de las cuatro finales que le restan dentro de la Liga de Primera, con el objetivo de sumar la mayoría de triunfos posibles pensando en un cupo a competencias internacionales para el 2026.

Este fin de semana, su primer escollo será la Unión Española, en lo que será un duelo de necesitados, ya que los ‘Hispanos’ se encuentran en la lucha por mantener la categoría.

Para este compromiso, el entrenador Fernando Ortiz ya ha comenzado a trabajar con todo para llegar de la mejor forma con su equipo para dicho encuentro, en la que podría tener una negativa noticia dentro de su equipo.

Vidal sigue sin entrenar con normalidad

Para este duelo, se esperaba que el volante nacional, Arturo Vidal pudiera estar disponible en Colo Colo para enfrentar a Unión Española, tras quedar marginado en el pasado duelo ante Ñublense debido a un problema físico que sufrió en el partido con Deportes Limache.

Vidal sigue sin recuperarse y es duda | Foto: Photosport

El DT argentino tiene en mente poder contar con el ‘King’ para este importante duelo ante Unión Española, tras lo que será la baja por suspensión de Víctor Felipe Méndez.

Pero aquella opción parece complicarse, ya que hace unos instantes el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa informó que Arturo Vidal sigue trabajando diferenciado a días del duelo por el torneo.

“Malas noticias en Colo Colo!! Arturo Vidal se mantiene con trabajo diferenciado. A poco del partido con Unión Española el volante no participó de la práctica de fútbol”, informó.

De esta forma, en Colo Colo segurirán con atención lo que es la situación de Arturo Vidal, en la que esperan que pueda recuperarse de lo que es su problema físico y sea opción el fin de semana para un duelo crucial para el ‘Cacique’.