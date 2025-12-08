Colo Colo le bajó el telón a una temporada terrorífica en lo que fue su año del centenario, en donde el ‘Cacique’ no logró conseguir cupos a competencias internacionales tras lo que fue la derrota por 2-1 ante Audax Italiano en el Estadio Monumental.

Después del compromiso, el volante ‘Albo’ Arturo Vidal atendió a la prensa en zona mixta y repartió con todo tras este fracaso de Colo Colo, en la que partió recordando lo que fue la partida de Jorge Almirón, la que apuntó como el punto clave de todo este mal año

“No sé, no es mi momento. Lo que pasó con Almirón fue todo mal hecho. Todo mal hecho. De ahí se pudrió todo. Uno no toma decisiones, no le preguntan qué es lo mejor para Colo Colo, uno juega nomás, pero al final pasan estas cosas cuando la institución no está unida“, comenzó señalando Vidal.

Siguiendo en esa misma línea, el ‘King’ mostró toda su disconformidad con Fernando Ortiz y su decisión de dejarlo en el banco de suplentes en esta recta final, situación que lo dejó bastante dolido y que terminó finalmente con el fracaso de no clasificar a competencias internacionales.

Vidal quedó mal tras el fracaso de Colo Colo | Foto: Photosport

“Yo aquí hablo de lo personal y de lo que pasó este año, nada más. Es un fracaso, fracaso. He tenido muchas derrotas en finales, nunca he ganado en la Champions, muchas cosas, pero me duele. Me duele no haber podido empezar desde el principio hoy día, que estaba muy bien físicamente. En la semana se había dado todo y llegar al partido y no jugar, eso duele mucho. Y quedar eliminado así también, de local, con este público maravilloso, duele mucho, duele mucho”, explicó.

Vidal y su futuro en Colo Colo

Concluyendo, Vidal habló sobre lo que será su futuro en el club para el 2026, en la que dejó en claro que él mantiene contrato con Colo Colo por todo el próximo año, pero luego de esto lanzó un potente dardo a la dirigencia pensando en lo que viene.

“Tengo contrato, no sé quién va a seguir a cargo, aquí no se sabe nada, de verdad que todos los jugadores, el equipo está siempre en el aire, nadie se hace responsable, solo los jugadores grandes, y así nos fue“, cerró.

