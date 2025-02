En Colo Colo ya preparan su segundo partido por la Liga de Primera 2025, donde recibirán a O’Higgins de Rancagua el próximo lunes. Para aquello hay una gran duda que tiene que ver con la presencia o no de Arturo Vidal, lo que aclaró este viernes el entrenador Jorge Almirón.

Ayer el lateral Erick Wiemberg había adelantado que el volante de 37 años estaba entrenando con normalidad, lo que fue confirmado este viernes en la conferencia de prensa del técnico argentino.

Cabe recordar que el ex Barcelona había sufrido una lesión muscular en el sóleo luego del debut del Cacique esta temporada, perdiéndose los tres últimos partidos.

“Se fue integrando, la idea era llevarlo de a poco toda esta semana para ver si llegaba al lunes. Todavía tenemos un par de días para tomar la decisión, pero se le veo muy natural, muy normal. Ayer y antes de ayer entrenó con el grupo, hoy pudo hacer un poco de fútbol así que estamos sorprendidos, está mejor de lo que esperaba”, comenzó diciendo Almirón.

Luego, señaló lo que todos los hinchas albos querían escuchar: “Tenemos dos días todavía, no lo voy a apurar. Después de la evaluación y hablar con él y con los médicos, a ver si está para jugar y seguramente va a jugar“.

El plan que tiene Jorge Almirón para evitar las lesiones de Arturo Vidal

Más adelante en la atención a los medios, el DT de 53 años volvió a referirse al estado de Vidal, donde profundizó en el plan que tienen para cuidarlo de lesiones.

“Arturo como está con esta molestia, iremos evaluando cómo está, pero Arturo es un jugador top, es el mejor jugador que tengo en el equipo. Lo vemos en el entrenamiento, lo ven los compañeros, es el mejor jugador que tiene el plantel. Dependerá mucho cómo se sienta físicamente, cuando entrene y compite lo hace al cien. Y cuando tiene alguna molestia se siente y se resiente”, expuso.

“Yo no quiero que esté con esa molestia, de jugar un partido, parar cinco, seis días, se recupera, jugar otro partido, y estar siempre a medias. Yo quiero que esté bien. Tenemos muchas cosas por delante, tenemos que afianzarnos en el torneo, después se viene la Copa Libertadores, viene la Selección, hay muchas cosas que tiene como objetivo”, continuó el estratega.

“Y como instuitución, nosotros como cuerpo técnico, tenemos que evaluar bien eso, cuidarlo para los momentos importantes, no estar a medias, porque no le serviría ni a él ni a nadie. Lo importante es tomar las mejores decisiones, pero siempre pensando en que pueda jugar la mayor cantidad de partidos pero que no se resienta, que no esté frenándose. Por eso estamos con mucha comunicación, a ver si se da este lunes que pueda jugar o sino esperar la próxima semana“, concluyó el oriundo de San Miguel.

Jorge Almirón protege a Arturo Vidal en Colo Colo. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs O’Higgins?

El Cacique se verá las caras con el Capo de Provincia el próximo lunes 24 de febrero, a las 20:00 horas, en el Estadio Monumental. Esto en el marco del cierre de la segunda fecha de la Liga de Primera 2025.