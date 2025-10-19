Este domingo Colo Colo volvió a tropezar en la Liga de Primera 2025, al inclinarse por 1-0 ante el líder Coquimbo Unido en la Cuarta Región.

Los dirigidos por Fernando Ortiz perdieron una gran oportunidad de acercarse a los puestos de clasificación a copas internacionales, ya que por delante solo le quedan seis partidos (18 puntos en disputa).

Por ahora, el cuadro popular está en la octava posición con 34 puntos, lejos del sueño de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Colo Colo está a once puntos del Chile 2 que actualmente lo ocupa Universidad Católica con 45 unidades, luego de golear por 3-0 a Everton en Viña del Mar.

Mientras que del Chile 3, que entrega un cupo para la fase previa de Copa Libertadores, el Cacique está a 10 puntos, considerando que O’Higgins está en la tercera ubicación con 44 contables.

Al parecer lo que está más a la mano para los albos es la clasificación a Copa Sudamericana, pero por ahora está a una posición y se mantiene a cuatro puntos de entrar en estos puestos.

El último clasificado está siendo Cobresal (7°) con 38 unidades, quienes perdieron por 2-0 ante Deportes Limache este fin de semana.

Colo Colo todavía tiene posibilidades de clasificar a Copa Libertadores. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

Mira la tabla de posiciones a continuación:

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique enfrentará a Deportes Limache el lunes 27 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, por la fecha 25 de la Liga de Primera 2025.