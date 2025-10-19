Este domingo Colo Colo no pudo en su visita al líder Coquimbo Unido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025, ya que el Cacique se inclinó por 1-0 en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Tras el partido, el entrenador Fernando Ortiz de los albos asistió a una breve conferencia de prensa, donde no pudo evitar mostrar su frustración por el resultado.

“Fuimos el primer tiempo el protagonista y el segundo tiempo, yo de una manera de verlo, con lo que sabíamos que era el rival, muy poco para mi gusto se llevan los tres puntos”, comenzó analizando.

El tirón de oreja del DT de Colo Colo a sus dirigidos

Pero luego, dejó de lado su cordialidad y lanzó una bomba dentro del camarín, ya que hizo un fuerte llamado de atención público a sus dirigidos, por la falta de motivación.

“Lo físico no soy tanto yo de hacer hincapié si influye o no influye, quizás en el momento que estamos, en la culminación del campeonato, anímicamente no es lo correcto. Pero se los dije recién, estamos en el mejor y único equipo grande del país, si no te motiva eso ya es algo preocupante”, lanzó el Tano.

“Tenemos que dar vuelta la página, tenemos que entrenar lo más rápido posible, corregir, insistir en lo que fue el primer tiempo y tenemos una final nuevamente el día lunes”, agregó sobre el siguiente partido contra Deportes Limache.

Fernando Ortiz alzó la voz en el camarín de Colo Colo. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

Finalmente, el técnico argentino se refirió a las posibilidades de clasificar a una copa internacional, donde cada vez se aleja más la opción de meterse en puestos de Copa Libertadores.

“Es una derrota, nosotros tenemos que sumar para lograr los objetivos que queremos alcanzar, no sumamos, pero quedan fechas restantes donde nosotros tenemos que intentar sumar para poder lograr los objetivos”, cerró el estratega de 47 años.