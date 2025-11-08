Colo Colo enfrentará este sábado un compromiso clave en la Liga de Primera cuando visite a Unión Española en el Estadio Santa Laura. El duelo se presenta como una prueba crucial para los dirigidos por Fernando Ortiz, que busca seguir con vida en la pelea por acceder a copas internacionales de cara a la temporada 2026.

Durante la semana, el técnico argentino trabajó intensamente con su plantel para llegar en óptimas condiciones para el choque ante los hispanos, aunque deberá lidiar con dos bajas importantes en el mediocampo: Arturo Vidal, marginado por lesión, y Víctor Felipe Méndez, suspendido.

Este escenario le daba la posibilidad a Esteban Pavez de volver al once titular para cubrir una de las vacantes, sin embargo, Ortiz sorprendió al dejarlo nuevamente fuera del equipo inicial, por lo que el capitán albo deberá esperar su oportunidad desde el banco de suplentes.

El encuentro ante los hispanos será una nueva prueba para el ‘Tano’ Ortiz, que busca consolidar su idea de juego y mantener vivas las opciones del Cacique en la recta final del torneo.

Formación confirmada de Colo Colo

De esta forma, el once titular del Cacique en Independencia será con Fernando de Paul en portería; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en la defensa; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, y Claudio Aquino en el mediocampo; Lucas Cepeda, Javier Correa y Marcos Bolados en el ataque.

El compromiso entre rojos y albos se disputará desde las 15:00 horas en el estadio Santa Laura por la Fecha 27 de la Liga de Primera.