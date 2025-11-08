A pesar de que aún restan cuatro fechas para la finalización de la Liga de Primera, en Colo Colo ya comienzan a proyectar su plantel para la temporada 2026, en medio de un año para el olvido.

La falta de regularidad del Cacique ha puesto sobre la mesa una profunda revisión interna, especialmente en materia de refuerzos y continuidad de figuras. Uno de los nombres que genera debate es el de Mauricio Isla, quien tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025 en Macul.

Pese a este escenario, el “Huaso” quiere extender su vínculo con el club y estaría seriamente evaluando la posibilidad de poner fin a su extensa carrera vistiendo la camiseta alba, lo que ha abierto distintas opiniones en el entorno colocolino.

Mauricio Isla fue titular indiscutido durante el ciclo de Jorge Almirón y lo sigue siendo con Fernando Ortiz | FOTO: Andres Pina/Aton Chile

“Si está pensando en retirarse, no es el lugar Colo Colo”

En este escenario, el entrenador y comentarista Claudio Borghi fue frontal en ESPN Chile y dejó una frase sobre este particular tema que no pasó desapercibida entre los presentes.

“Si está pensando en retirarse no es el lugar Colo Colo, porque Colo Colo tiene obligaciones siempre de ir por lo mejor”, sostuvo Borghi.

El exdirector técnico de la Selección Chilena remató su comentario señalando que “son pocos los jugadores que se pueden retirar en Colo Colo”.

En síntesis…

Claudio Borghi no quedó indiferente ante la posibilidad de que Mauricio Isla se retire en Colo Colo.

El exentrenador del Cacique fue tajante al señalar que el club albo “no es el lugar” para pensar en el retiro, recordando que la institución tiene la obligación permanente de competir al más alto nivel.