Colo Colo sigue reforzando su plantel femenino de cara a la temporada 2026, con la misión de mantener su hegemonía en el Campeonato Nacional Femenino y dar un salto de calidad en el plano internacional.

Tras algunos movimientos estratégicos encabezados por el gerente deportivo Daniel Morón, las dirigidas por la brasileña Tatiele Silveira buscan contar con delanteras que aporten goles, liderazgo y jerarquía dentro del campo.

Nénem, la nueva carta de gol de Colo Colo Femenino

En este contexto, en las últimas horas el Cacique anunció la incorporación de una jugadora de gran trayectoria: Dioneide Landres e Penha Santos, conocida mundialmente como Nénem, delantera brasileña de 31 años que llega al Estadio Monumental con un contrato por una temporada.

En su video de presentación, Colo Colo utilizó la canción Baianá, de Barbatuques, mientras se ve a Nénem recorriendo las instalaciones del recinto deportivo de Macul, generando gran expectativa entre los hinchas.

Némen junto a Daniel Morón en su presentación en Colo Colo | FOTO: Colo Colo

Cabe recordar que Nénem llega desde Ferroviária, aunque no disputó la Copa Libertadores Femenina 2025, donde su equipo terminó tercero y se enfrentó precisamente a Colo Colo, el Eterno Campeón.

Además, la futbolista brasileña ha tenido pasos por Logroño de España, en Red Angels y Sejong Sportstoto de Corea del Sur, y en su país ha vestido la camiseta de Atlético Mineiro.

En síntesis…