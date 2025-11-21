Colo Colo femenino quiere seguir con su increíble racha y para ello, esta jornada, medirá fuerzas en el partido de vuelta de las semifinales del Campeonato Nacional frente a Coquimbo Unido.

En la ida, las dirigidas de Tatiele Silveira sufrieron más de la cuenta para sacar la tarea adelante frente a las ‘Piratas’. Fue prácticamente en los descuentos que Mary Valencia logró poner el 1 a 0 y dejar así a las Albas con la primera opción de instalarse una vez más en una gran final.

Cabe recordar que el ‘Cacique’ dejó en el camino a Palestino en cuartos de final imponiéndose por un global de 10 a 0. En tanto, las Aurinegras hicieron lo propio ante Universidad Católica por un marcador total de 5 a 4.

¿Cuándo juegan Colo Colo femenino vs Coquimbo Unido?

El encuentro entre Colo Colo femenino y Coquimbo Unido se jugará este viernes 21 de noviembre desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

¿Dónde ver HOY EN VIVO el partido de Colo Colo femenino vs Coquimbo Unido?

El encuentro entre las Albas y Aurinegras no contará con ninguna señal de TV para su transmisión. Sin embargo, el canal oficial de YouTube de Colo Colo sí traerá todos los detalles de este importante encuentro por las semifinales de vuelta del torneo femenino 2025.

DATOS CLAVE

Colo Colo femenino enfrentará a Coquimbo Unido en la semifinal de vuelta del Campeonato Nacional este viernes 21 de noviembre.

El partido de ida finalizó 1-0 a favor de las Albas, con gol de Mary Valencia en los descuentos.

El encuentro se jugará a las 18:00 horas en el Estadio Monumental y será transmitido por el canal oficial de YouTube de Colo Colo.