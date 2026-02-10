Este martes se concretó la radical decisión que tomó el delantero Javier Correa de Colo Colo, en medio de la polémica por la demanda de Estudiantes de La Plata ante la FIFA por una deuda del Cacique correspondiente a su traspaso en 2024.

El goleador argentino, lejos de este conflicto, cambia de equipación a partir de esta temporada 2026, pues deja de lado el calzado de la marca estadiunidense Nike para lucir la de su clásico rival en la manufactura de ropa deportiva: Adidas.

Así es, el cordobés desde la pretemporada que venía usando los zapatos de fútbol de la firma alemana, lo que se oficializó esta jornada con una actividad en el Costanera Center.

En la instancia estuvo presente Redgol, donde Correa comentó sus sensaciones al realizar este gran cambio: “Contento la verdad, uno siempre en su carrera quiere seguir creciendo. Creo que este paso es importante, me ayuda en mi carrera y siempre tratando de hacer lo mejor”.

Respecto al primer modelo que le está entregando Adidas, que son los Predator Elite, el futbolista de 33 años declaró: “La verdad que bien, la verdad que yo uso sin cordones, pero bien, muy buenos”.

Consignar que la marca de ‘las tres tiras’ también viste a Colo Colo desde 2020, en un contrato que se extiende hasta 2032.

En la cancha este nuevo calzado le ha dado frutos a Javier Correa, pues en la pretemporada convirtió un doblete en el amistoso contra Alianza Lima y el pasado sábado abrió la senda del triunfo en la victoria por 2-0 ante Everton, que fue su estreno por la Liga de Primera 2026.

Cabe recordar que el ex Santos Laguna venía de un contrato extenso con Nike, marca que lo auspició desde que salió de Argentina, acompañándolo en todo su periplo por el fútbol mexicano.

