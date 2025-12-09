Universidad de Chile tiene una nueva teleserie en el mercado de fichajes. ¿La razón? Uno de los jugadores que tenía prácticamente listo su adiós puede quedarse en la institución.

A pesar de que su despedida se daba por confirmada, la figura en cuestión puede ganarle al destino. Está en conversaciones con la directiva estudiantil para continuar por 2026: su nombre es Rodrigo Contreras.

Según información recabada por BOLAVIP Chile, la partida del delantero argentino no está cerrada: se abrió una ventana para que permanezca vistiendo la camiseta azul. Ojo con este sorpresivo caso.

Si bien la cúpula de los universitarios decidió no ejercer la opción de compra sobre él (pactada en 1,45 millones USD por el 80% de su carta), hay negociaciones para extender su préstamo por una temporada.

Esto dependerá, en mayor medida, del arribo del nuevo DT de Universidad de Chile. Tras definir tal punto, la plana alta de los laicos determinará si prolongará la cesión del oriundo de Tucumán, que pertenece a Deportes Antofagasta.

Rodrigo Contreras puede continuar en Universidad de Chile: se considera la renovación de su cesión. (Imagen: Photosport)

¿Una oportunidad más para Rodrigo Contreras en Universidad de Chile?

Durante la reciente campaña, el futbolista de 30 años disputó un total de 41 enfrentamientos con el conjunto azul. En dichos partidos, marcó 10 goles y entregó dos asistencias.

Una novela que tendrá que ser seguida con lujo de detalle. Por el momento, Universidad de Chile se aboca a buscar al reemplazante de Gustavo Álvarez, el que tendrá que dirimir el futuro del atacante trasandino.

En resumen: