Colo Colo habría cambiado de parecer en cuanto a refuerzos se trata y, si bien en un principio no estaba interesado en reforzar el arco, tras lo mostrado en la pretemporada por Fernando de Paul en Blanco y Negro no miran con malos ojos darle competitividad al puesto.

En esa línea, fue el periodista de ESPN Chile, Christopher Brandt, quien sumó a Sebastián ‘Zanahoria’ Pérez como una de las alternativas que se habla al interior de la dirigencia alba para reforzar esa zona del campo.

Zanahoria es opción en los albos. | Foto: Photosport

Cabe recordar que Sebastián Pérez viene saliendo de una dura lesión, ya que en noviembre de 2025 sufrió la fractura de uno de sus antebrazos, lo cual lo inhabilitó de poder terminar la temporada de forma normal.

Incluso, el ex portero de Universidad Católica tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y fue operado con éxito, por lo que estos días se está poniendo a punto para poder volver en plenitud a la actividad.

Así las cosas, Colo Colo suma un nuevo candidato para el arco donde ya se habla de Ignacio González -formado en Macul-, Matías Dituro y ahora Sebastián Pérez como posibles refuerzos en el pórtico.

En síntesis

Sebastián Pérez es una de las alternativas que baraja la dirigencia de Blanco y Negro.

El portero sufrió una fractura de antebrazo en noviembre de 2025 y fue operado con éxito.