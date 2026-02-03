Esteban Pavez separó su camino con de Colo Colo para ser nuevo jugador de Alianza Lima. El volante jugará la Copa Libertadores con el conjunto peruano en 2026.

Ante esta situación, el lateral bicampeón de América con Chile, Jean Beausejour, destacó el trabajo del pivote, pese a las amplias críticas recibidas por los hinchas albos.

“Es un tipo que tiene jerarquía y que tiene cierto prestigio, y ese prestigio le permite acceder a ese nivel de equipos”, declaró “Bose” en diálogo con ESPN.

El ex Tijuana tuvo un año para el olvido en 2025 tras ser capitán del equipo, ya que fuera de su rendimiento dentro de la cancha, los hinchas lo cuestionaron también por su comportamiento fuera de ella.

“No sale de Colo Colo a jugar por el descenso en Chile, se va a jugar Libertadores a un equipo grande de Perú”, agregó el ex Universidad de Chile, refiriéndose al alza que tuvo el volante.

Foto: @clubaloficial en X. Esteban Pavez posa con la camiseta de Alianza Lima

Pese a haber sido presentado, el formado en el Cacique aún no ha podido debutar con la camiseta blanquiazul.

¿Cuándo puede debutar Esteban Pavez?

El día de mañana, Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo a las 21:30 horas en Paraguay por los playoffs de la Copa Libertadores. El volante se encuentra en la lista de convocados por el técnico, por lo que podría realizar su esperado debut.

En síntesis