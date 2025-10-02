Colo Colo se encuentra entrenando bajo las órdenes de Fernando Ortiz en el receso por el Mundial Sub 20, donde el Cacique cayó en el día de ayer ante Unión Española en un amistoso por 1-2 con gol de Marcos Bolados.

Pese a que falta campeonato por delante y está la incertidumbre si los albos se meterán o no a una copa internacional el próximo año, lo cierto es que todo parece indicar que ya están planificando la temporada 2026.

Así lo hizo saber Cristián ‘Tomate’ Alvarado, quien en su reporte en Radio ADN lanzó una verdadera bomba para el Mercado de Fichajes albo: “Hay un nombre, porque estamos finalizando la temporada y Colo Colo tiene el objetivo de amarrar una copa internacional”, abrió los fuegos.

Jorge Espejo estaría en la carpeta de Colo Colo. | Foto: Photosport

Sin mayor preámbulo, ‘Tomate’ revela quién es el jugador que el Cacique quiere para la próxima temporada: “Lo vienen siguiendo hace un buen rato. Hablo de Jorge Espejo, el lateral derecho de Audax Italiano”, dijo.

“Lo concreto es que es un nombre que seduce y que gusta bastante en Blanco y Negro”, complementó sobre el interés que genera el jugador que todavía pertenece a los registros de Cobreloa en los albos.

¿Se dará? Cabe recordar que Jorge Espejo ya había sonado antes en Colo Colo cuando jugaba en Cobreloa, pero en esa oportunidad las negociaciones no avanzaron y el jugador al final continuó en el cuadro loíno.

Los números de Jorge Espejo este 2025

El lateral derecho de Audax Italiano ha disputado 32 partidos este año junto a Audax Italiano; 11 por Copa Chile y 21 por la Liga de Primera donde acumula un total de 3 goles y dos asistencias con más de 2.700 minutos en cancha.