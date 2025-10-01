Colo Colo enfrentó esta jornada a Unión Española en uno de sus amistosos de preparación mientras se juega el Mundial Sub 20 en nuestro país. Allí, los albos cayeron por 2 a 1 ante uno de los colistas del certamen.

Pero el “Cacique” tendría más compromisos del mismo carácter para prepararse de cara al reinicio de la Liga de Primera, uno de ellos ante Palestino a puertas cerradas en el Estadio Monumental.

Sin embargo, según informó Cristián Alvarado, periodista que cubre la actualidad del popular en Radio ADN, el encuentro entre albos y “Árabes” no se llevará a cabo.

La razón del equipo de La Cisterna para no llevar a cabo este compromiso, que estaba pactado para el sábado 11 de octubre, es precisamente porque sería solo dos días antes de enfrentar a Universidad de Chile.

Vale recordar que a Colo Colo ya se le había caído un posible duelo amistoso ante Ñublense, razón por la que terminaron midiéndose frente a los hispanos.

¿Qué partidos amistosos le quedan a Colo Colo?

Así las cosas, a la fecha, a los albos solo les restaría un compromiso amistoso por disputar. Este será frente a Deportes Puerto Montt el próximo miércoles 8 de octubre en el Chinquihue en horario aún por confirmar.

Luego de esto, el “Cacique” volverá al ruedo por la Liga de Primera 2025, donde se medirá en su retorno al torneo ante el puntero Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.