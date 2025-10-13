En Colo Colo arrancaron la semana con miras al próximo partido por la reanudación de la Liga de Primera 2025, luego del receso por el Mundial Sub 20 que se disputa en nuestro país.

El Cacique visitará al líder Coquimbo Unido buscando su segundo triunfo de la era Fernando Ortiz, para acercarse a los puestos de clasificación a copas internacionales.

Para este compromiso el cuadro popular tiene dos grandes noticias, ya que recuperó a dos figuras que serían de la partida en la Cuarta Región.

El primero es el delantero Javier Correa, que además es el goleador del equipo con 15 tantos, quien viene saliendo de una desgarro en el aductor izquierdo, pero ya está entrenando a la par de sus compañeros desde la semana pasada.

El propio técnico argentino adelantó el viernes que el cordobés sería tenido en cuenta para enfrentar a los Piratas: “Javi ya desde el día de hoy compite por un puesto para el día de Coquimbo“.

Además, el Tano también podrá contar con su arquero titular ante los punteros del torneo, pues Fernando De Paul dejó atrás la lesión muscular que arrastraba desde la goleada por 4-0 sobre Deportes Iquique del 26 de septiembre.

El Tuto había sufrido una contractura del tríceps sural izquierdo que condicionaba un bloqueo articular con la rodilla de la misma pierna.

Javier Correa está listo para volver a jugar con Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Mientras tanto, siguen sus procesos de recuperación en Colo Colo el defensa Alan Saldivia, el lateral Óscar Opazo y el puntero Alexander Oroz.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Coquimbo Unido vs Colo Colo?

El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo se disputará el domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, válido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025.