Brayan Cortés tuvo una correcta actuación en los primeros dos encuentros de Colo Colo este 2025. Si bien se dijo que el “Indio” iba a dejar la institución, cosa que el propio golero había ratificado semanas atrás, la historia tuvo un inesperado vuelco.

Tras varios días de incertidumbre, donde incluso sonó con fuerza el nombre de Keylor Navas para reforzar al cuadro albo, finalmente fue el iquiqueño quien continuó siendo el 1 en Macul. Eso sí, se pensó que tras esta larga teleserie, Fernando De Paul podría haber tenido mayor protagonismo tras haber realizado toda la pretemporada.

Finalmente esto no ocurrió y el “Tuto” quedó relegado al banco de suplentes por molestias físicas ante Peñarol, pero ante Huracán no estuvo siquiera allí.

Esta situación, sumado al gran protagonismo que volvió a tomar Brayan Cortés, tendría algo molesto al entorno del meta de 33 años, quienes ya estarían estudiando la posibilidad de una salida de Colo Colo.

Fernando De Paul podría salir de Colo Colo

Si bien el “Tuto” tiene claro su rol en Colo Colo, el periodista Jorge “Coke” Hevia avisó que no vería con malos ojos buscar nuevos rumbos para tener mayor protagonismo.

Fernando De Paul estaría evaluando la chance de salir de Colo Colo (Foto: @colocolooficial)

El comunicador dijo concretamente a través de su cuenta de X: “Al entorno de De Paul no le ha gustado la valoración q le ha dado el cuerpo técnico tras el tema Cortés. No es fácil por un tema de plata, pero le buscan posibilidades para salir”.

Cabe recordar que Newells Old Boys ha estado siguiendo de cerca al meta colocolino quien defendiera los colores de Everton y la Universidad de Chile. Sin embargo, los albos piden un monto no menor a USD 1.5 millones. Por menos de eso, no se movería de Pedrero.