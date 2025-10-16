Colo Colo ha tenido un 2025 para el olvido. El año del centenario del cuadro popular fue muy diferente a lo que fue el 2024, quedando eliminado en Copa Libertadores en primera fase, diciéndole adiós en fase de grupos a la Copa Chile, y ya sin ninguna chance de revalidar el título de campeón en la Liga de Primera.

Por ello, en Macul de seguro reforzarán el plantel de cara al 2026, año en que podrían no tener participación internacional debido a lo complicados que están en el actual certamen.

De igual forma, la hinchada y la crítica en general exige una reestructuración del plantel albo. Un exjugador del “Cacique” como lo es Alejandro Hisis, lanzó algunos nombres que le gustaría ver el próximo año vistiendo la camiseta colocolina.

En diálogo con BOLAVIP, el “Chino” se la jugó nada menos que por Bianneider Tamayo, jugador que pertenece a los registros de Universidad de Chile pero que hoy se encuentra a préstamo en Unión Española.

Los candidatos para fichar en Colo Colo según Alejandro Hisis

“Del medio local me gusta mucho el chico de Huachipato, Maxi Gutiérrez. Y me gusta mucho el el central de Unión Española, Bianneider Tamayo, también me gusta mucho el venezolano”, aseguró el exjugador de Colo Colo.

Alejandro Hisis pide a Bianneider Tamayo como refuerzo para Colo Colo (Foto: Photosport)

A su vez, cree que los Albos deben contar con un golero que de garantías, por lo que se la jugó también por el retorno de Brayan Cortés: “Me gustaría que pudiese regresar porque yo creo que mejor arquero que ese no hay”.

Finalmente, lanzó el nombre de Matías Palavecino como el volante que le gustaría ver conduciendo al “Cacique” en la próxima temporada: “Cómo no. Es un buen jugador, excelente jugador”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Tras el largo receso que tuvo el fútbol chileno debido a la realización del Mundial Sub 20, Colo Colo volverá al ruedo este fin de semana por la Liga de Primera 2025. Los Albos deberán enfrentar al actual líder del torneo, Coquimbo Unido, el día domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.