En Coquimbo Unido alistan los últimos detalles para lo que será el partido contra Colo Colo este fin de semana, en la reanudación de la Liga de Primera 2025 tras el receso por el Mundial Sub 20.

En la Cuarta Región hay alta expectación por este choque, ya que los Piratas podrían seguir aumentando su diferencia en el liderato del torneo, donde actualmente llevan 14 puntos de ventaja ante sus escoltas: Universidad de Chile y Universidad Católica.

Ante aquello, el público coquimbano ha respondido y a tres días del encuentro con el Cacique ya se vendieron todas las entradas que estaban a disposición, incluso el club solicitó aumentar el aforo a las autoridades locales, volviendo a agotarse los tickets.

Este partido se jugará ante 15.232 personas y por seguridad solo con hinchas del equipo local.

Sobre esta situación habló el gerente deportivo del club aurinegro, Pablo Ramírez, que en Radio ADN contó lo que ha sucedido en los últimos días con esta fiebre por el Barbón.

“Efectivamente, el primer aforo que habíamos previsto con la autoridad se agotó muy rápidamente, considerando que tenemos un número importante de abonados. Las entradas a la venta se agotaron muy rápidamente y con la autoridad afortunadamente pudimos concordar un nuevo aforo. Esas entradas están virtualmente están agotadas“, informó.

“Estamos muy contentos de la reacción de la gente, del apoyo que esperamos tener estos cuatro partidos que quedan, y del entusiasmo que hay en general en la zona. Nos alegramos muchísimo de la sintonía que ha tenido la gente con el equipo, esperamos que junto con este aforo que va a estar en torno a las 15 mil personas, un poco más, sea el mismo que se repita en los tres partidos que nos queda de local y se confirme el entusiasmo que tiene esta gente con el equipo“, agregó Ramírez.

Coquimbo Unido recibirá a Colo Colo a estadio lleno. (Foto: Alejandro Pizarro/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Coquimbo Unido vs Colo Colo?

El Pirata recibirá al Cacique este domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en un repleto Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la fecha 24 de la Liga de Primera.