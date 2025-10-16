El Mundial Sub 20, celebrado en Chile, generó una enorme expectación nacional. Jugar en casa, con el apoyo de su público, representaba para la Selección Chilena dirigida por Nicolás Córdova la oportunidad de emular a generaciones pasadas y posicionar a sus nuevos talentos en la élite del fútbol juvenil.

La ilusión era máxima, y se esperaba que el equipo no solo fuera un animador, sino un candidato serio para llegar a las instancias finales del torneo. Sin embargo, el combinado criollo cayó eliminado a manos de México en octavos de final, mostrando una preocupante falta de ideas en ataque y una notoria incapacidad para generar peligro real.

A lo largo del certamen, Córdova se centró en justificar el rendimiento de su equipo con estadísticas de posesión y centros, en lugar de resultados concretos, algo que no cayó bien entre hinchas ni periodistas, generando cuestionamientos sobre su filosofía de juego.

Carlos Caszely le habla fuerte y claro a Nicolás Córdova

Es en este escenario de cuestionamientos sobre la filosofía y la falta de contundencia donde la voz de una leyenda como Carlos Caszely resonó con una fuerza particular, diagnosticando el problema con una claridad brutal.

“Utilizar palabras demasiado rebuscadas, cuando el fútbol es un juego. Creo que cuando los técnicos usan otras palabras muy rebuscadas… Esta cuestión es fútbol, hay una pelotita. Lo demás es todo anexo, todo eso le falta al fútbol chileno”, señaló el Rey del Metro Cuadrado en Picado TV.

Nicolás Córdova ha ido perdiendo el apoyo del medio y los hinchas chilenos | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“La máxima expresión del fútbol es el gol y si tú dices ‘corrí 80 km y tiré 400 centros, tuve posesión del balón’… Pero si no metes la pelota en el arco contrario… Los partidos se ganan con goles”, finalizó Caszely.