Colo Colo femenino logró acceder a las semifinales de Copa Libertadores tras vencer por la cuenta mínima a Libertad. Mary Valencia fue la autora del único tanto del popular, llegando a cinco tantos en este certamen.

La goleadora alba ha anotado los cinco goles del cuadro popular en este torneo, alzándola como la máxima artillera del certamen. Por si fuera poco, el cuadro de Tatiele Silveira no ha recibido ningún gol en contra, manteniendo una racha más que impecable hasta estas instancias.

BOLAVIP logró tener acceso exclusivo a dialogar con el subgerente deportivo de la rama femenina del popular, Enzo Piero Caszely, hijo del histórico ídolo del cuadro albo, Carlos Humberto Caszely.

El dirigente del “Cacique” femenino quiso mantener la mesura pese al gran momento que viven en terreno internacional: “Es un momento muy bonito, pero con los pies bien puestos en la tierra, porque si bien avanzamos de fase, todavía no hemos ganado nada”.

Eso sí, aclaró que: “Lo que necesito es que Colo-Colo esté sacando la cara por el fútbol chileno. Es lo que tiene que ser, no más. Somos el equipo más grande, representamos a los más genuinos del pueblo chileno, así que tiene que ser así”.

Enzo Piero Caszely se toma con mucha mesura el momento que vive Colo Colo femenino (Foto: IG Piero Caszely)

“Súper contentos, pero mesurados, porque el mensaje siempre ha sido el mismo, vamos paso a paso, la profesora lo ha transmitido muy bien, el cuerpo técnico también, el staff también, las jugadoras lo saben”, insistió.

Rival, fecha y hora del próximo partido de Colo Colo fem en Copa Libertadores

Luego de sellar su paso a semifinales de la Copa Libertadores 2025, ahora Colo Colo se medirá ante el Deportivo Cali de Colombia, equipo que viene de dejar en el camino a Sao Paulo.

Dicho compromiso entre albas y cafetaleras, será el día miércoles 15 de octubre desde las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola.