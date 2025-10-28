El lunes se estrenó un nuevo capítulo del podcast ‘El Gerente’ que realiza The Clinic, donde el invitado fue Carlos Caszely, uno de los máximos ídolos del fútbol chileno y también de Colo Colo.

El Rey del metro cuadrado habló de todo, entre ello, de lo que ha sucedido con el Cacique en el año del centenario, donde justamente él era el embajador de las actividades oficiales.

En la instancia, el exfutbolista también se refirió a lo que ha pasado con Arturo Vidal en Colo Colo, quien volvió al club de sus amores a inicios de 2024, siendo campeón de Primera División y la Supercopa.

Pero este 2025 las alegrías se transformaron en frustraciones e incluso el King puso en duda su continuidad para la próxima temporada, pese a tener una renovación automática a su favor.

Sobre aquello fue consultado Caszely, quien le dio una sutil recomendación al volante de 38 años, haciendo alusión al retiro del fútbol profesional.

“Cada jugador tiene que saber cuando retirarse, esa es mi única respuesta, no hay otra. Es el único que puede decir ‘sabes que no quiero más’ o ‘sí quiero seguir jugando’. Depende de cada uno como quiera retirarse”, respondió el mundialista.

Carlos Caszely en ‘El Gerente’. (Foto: Captura)

Carlos Caszely sobre los emprendimientos de Arturo Vidal

Respecto a las polémicas que envuelven a Vidal, como los negocios que ha iniciado fuera del fútbol con una marca de comida rápida o vinculaciones con casas de apuestas, Caszely opinó:

“Cada persona es dueño de hacer lo que quiera, para bien o para mal. Eso le pasará la cuenta el día de mañana. Voy a hacer reclame de una hamburguesa, de una casa de apuestas, de un sándwich o de una bebida, ¿qué tiene de malo? Cada uno sabe donde le aprieta el zapato”.

“Imagínate que yo hice una publicidad de una AFP. Cuando yo leía El Mercurio, decía ‘usted se va a retirar con el 100% de su sueldo’. Mentira, qué mentira más grande”, recordó el subcampeón de la Copa Libertadores 1973.