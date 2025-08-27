En Colo Colo se viven horas cruciales para lo que es su extensa búsqueda de un nuevo entrenador para la temporada 2025 tras lo que fue la salida de Jorge Almirón, en la que los ‘Albos’ esperan dar con el nombre clave para volver a tomar los buenos resultados.

Hace unos instantes, un histórico del club como lo es Carlos Caszely conversó con los medios y soltó una tremenda bomba sobre el futuro entrenador de Colo Colo, en la que señaló cuántos candidatos quedan en carrera para dicho puesto.

“Lo único que sé es que hay cuatro que están en carrera… me van a meter preso por eso. Lo único que sé, que es lo que me contaron, llegaron 250 curriculum y quedan cuatro, es lo único que puedo decir”, parte señalando Caszely.

Sobre una pronta llegada de un nuevo DT, el ídolo albo indica que no es tema si el entrenador llega a la brevedad o no, ya que tendrá el tiempo suficiente para poder entablar su estilo de juego en el proceso de receso por el Mundial sub 20.

“Da lo mismo si llega este fin de semana o la próxima, porque el que venga lo más probable es que firme por un año y medio y en ese tiempo va tener que ver como lo hace con el camarín, como lo hace este fin de campeonato y después de ver cómo hace su plantel”, remarca.

Caszely soltó una importante información | Foto: Photosport

Caszely le pone trabajo al nuevo DT

Finalmente, Caszely dejó en claro que es muy fundamental que en un equipo los entrenadores puedan iniciar y terminar de buena forma sus procesos, para no generar alteraciones dentro del club, además, le pone una importante tarea al próximo entrenador del ‘Cacique’.

“Yo siempre he dicho lo mismo, los DT tienen que terminar su proceso, porque el que se va, dice ‘no me están dejando terminar’ y el que venga va a decir ‘yo no hice el plantel’”.

“Tiene mucha pega para sacar adelante a este Colo Colo, ojalá este segundo semestre lo haga mejor”, cerró.