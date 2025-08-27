Este miércoles 27 de agosto se vive una jornada clave en Colo Colo, ya que el directorio de Blanco y Negro se reunirá para definir al que será al nuevo entrenador del primer equipo, tras la salida de Jorge Almirón.

Quien asoma como favorito es el técnico argentino Gustavo Quinteros, que podría volver al Cacique después de un año y medio, ya que justamente fue el antecesor de Almirón.

El santafesino dirigió al cuadro popular entre 2020 y 2023, salvándolo del descenso y luego consiguiendo cuatro títulos, entre ellos el Campeonato Nacional 2022 en la denominada estrella 33.

Actualmente el DT de 60 años se encuentra sin club luego de un breve paso por Gremio de Porto Alegre, tras su exitosa temporada 2024 en Vélez Sarsfield, donde fue campeón de la Superliga Argentina.

Gustavo Quinteros se reunió con la dirigencia de Colo Colo

Y esta mañana, Quinteros dio el primer paso para volver al Estadio Monumental, ya que tuvo una conversación telemática con parte del directorio de ByN, a quienes no veía desde su salida en diciembre del 2023, cuando decidieron no renovarle el contrato.

Así lo dio a conocer el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN en su cuenta de X (ex Twitter), a la espera de la reunión ordinaria que tendrá el directorio de la concesionaria a partir de las 14:30 horas en la Casa Alba.

Gustavo Quinteros sería la principal carta para ser el nuevo DT de Colo Colo. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

Cabe recordar que en las últimas horas el propio Gustavo Quinteros expresó su deseo de volver a Macul. “Colo Colo para mí es algo muy especial, siempre me gustaría volver”, dijo a la emisora antes mencionada.