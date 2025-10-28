Colo Colo tuvo una tarde para el olvido en el Estadio Nacional de Santiago, donde ganaba tranquilamente por 2-0 ante Deportes Limache, pero el conjunto de la Región de Valparaíso se lo terminó empatando en el último suspiro.

Una acción que claramente condicionó el trámite del partido fue la roja a Sebastián Vegas, jugador de Colo Colo quien fue expulsado por doble amarilla cuando los albos ganaban 1-0 y se encontraban en ventaja numérica respecto a Limache.

Fue el propio Fernando Ortiz quien no dejó pasar esta situación y mandó al frente al jugador perteneciente a los registros del Monterrey, donde le dejó un duro recado si quiere volver a jugar con la camiseta de Colo Colo.

Colo Colo se empieza a despedir de la Copa Sudamericana. | Foto: Photosport

“Son situaciones que Sebastián tiene que saber manejar, es un jugador de experiencia donde en cierto límite, en cada ocasión de cada amonestación tiene que controlar su temperamento”, dijo en conferencia de prensa.

En esa línea, aporta diciendo que “No he visto para analizar y dar una respuesta más clara y coherente, pero tendrá que corregir eso Seba si quiere de nuevo competir con sus compañeros. Tendrá que tener en cuenta esas cosas”.

Lo cierto es que Sebastián Vegas perjudicó a Colo Colo en un partido clave, donde al Cacique se le escaparon dos puntos importantes en su lucha parar poder llegar a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

El próximo partido de Colo Colo

Colo Colo visitará a Ñublense el próximo sábado 1 de noviembre a las 6 de la tarde, compromiso válido por la Fecha 26 de la Liga de Primera 2025 y que se disputará en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.