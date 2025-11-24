Colo Colo sacó adelante la tarea y se impuso a Unión La Calera por 4-1, resultado que deja a los albos en el séptimo lugar y bien aspectado pensando en una posible clasificación a Copa CONMEBOL Sudamericana.

Una de las sorpresas que hubo en la cancha del Estadio Monumental fue la suplencia de Arturo Vidal, quien arrancó en el banco y luego entró en el segundo tiempo para ganarse una tarjeta amarilla y quedar fuera del partido ante Cobresal.

Respecto a cómo funcionó el equipo en el primer tiempo sin Arturo Vidal se refirió Juan Cristóbal Guarello en La Hora de King Kong: “Los palos cómo llegan, ah. Vidal salió de la titularidad y el equipo cambió. Lo siento muchachos la verdad es esta… Colo Colo con Vidal juega a una velocidad y sin Vidal juega a otra velocidad”, dijo.

Según Guarello, Esteban Pavez no sigue en Colo Colo. | Foto: Photosport

Acto seguido, el polémico comunicador anuncia el futuro de Esteban Pavez, capitán de los albos quien nuevamente no fue citado por Fernando Ortiz y tuvo que ver el partido alejado de sus compañeros.

“Lo de Pavez es claro, ya no vuelve a Colo Colo, ya ni lo citan. Pero cuidado con eso, porque es la típica trampa donde por un lado Pavez quiere salir y Colo Colo se quiere deshacer de él, entonces Pavez fuerza su salida y Colo Colo lo echa, entonces quedan los dos en una posición no tan desventajosa”, reveló.

¿Seguirá Esteban Pavez en Colo Colo? Al ‘Huesi’ le queda un año más de contrato con los albos, pero su situación actual hace pensar de que no seguirá en el Cacique y se le buscará una salida amigable.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique vuelve a un campo de juego este viernes 28 de noviembre a la 8 de la noche, día y hora en donde deberá enfrentar a Cobresal en El Salvador por la Fecha 29 de la Liga de Primera 2025.