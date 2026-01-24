Colo Colo sigue enfocado en lo que es el inicio de la temporada 2026, en la que los ‘Albos’ esperan llegar de la mejor manera posible a lo que será el comienzo del torneo en el fútbol chileno.

Tras esto, el ídolo albo Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió a lo que es el mercado del ‘Cacique’, en la que a pesar de las diversas críticas, siente que Colo Colo mantiene un equipo competitivo para el fútbol chileno.

“Depende de la línea que decida jugar el entrenador, si jugará con línea de tres, le falta un volante, si jugará con línea de cuatro, le sobra un volante, entonces depende, recordemos que tampoco hay competencia internacional”, parte señalando Borghi.

A pesar de su primer comentario, el ‘BIchi’ siente que si la dirigencia del club puede reforzar la plantilla sería mucho mejor, para así formar un plantel mucho más competitivo, teniendo en consideración lo que es su sensible estado económico.

“Ahora, hay lesionados y expulsados, pero yo creo que en estas condiciones, Colo Colo no digo que está completo el plantel, pero está bien constituido, si puede reforzarlo, estaría mucho mejor”, declara.

Concluyendo, Borghi deja en claro el puesto que Colo Colo debería buscar un refuerzo clave para el equipo de Fernando Ortiz en este 2026, en la que siente que una gran prioridad debe ser en la zona media, en donde pide a un mixto, que supla la partida de Vicente Pizarro.

“Yo creo que le falta un mixto, no me gusta mucho esa palabra mixto, pero es la que se usa, alguien que corra para atrás, pero también para adelante, que llegue el área, porque para atrás tiene bastante. Mendez pisa el área, pero no tanto como uno quisiera”, cerró.

