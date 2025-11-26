Colo Colo hizo un primer tiempo maravilloso ante Unión La Calera para quedarse con los tres puntos, pese a que en la segunda mitad el equipo evidenció un cansancio que, a ratos, hizo ver muy mal al Cacique.

Es precisamente eso lo que tiene muy preocupado a Claudio Borghi, ex DT de los albos quien en ESPN Chile dijo que “A mí el mediocampo me gustó mucho, Cepeda para qué decir. Lo preocupante es que pasó de un primer tiempo extraordinario a un segundo tiempo irregular”.

Al Bichi le preocupan los bajones de Colo Colo en las segundas mitades. | Foto: Photosport

“Si vas ganando 3-0 y no puedes manejar el resultado es preocupante. No es fácil hacer 3 goles en un tiempo y si en el segundo tiempo bajas mucho, se te empieza a complicar”, complementó el carismático entrenador argentino.

Borghi está muy atento a lo que suceda ahora entre el Cacique y Cobresal: “Ahora va a jugar con un equipo en la altura que se está jugando cosas importantes al igual que Colo Colo. Hay que ver qué sucede, pero creo que tiene un plantel muy competitivo, de los mejores del país”.

Cabe recordar que Colo Colo se ubica en el séptimo lugar de la tabla con los mismos puntos que Cobresal, pero con mucha mejor diferencia de gol. Un triunfo albo deja virtualmente clasificado al Cacique a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

