La salida de Gustavo Álvarez de Universidad de Chile parece cada vez más inevitable, y una de las voces más autorizadas del pasado azul salió a apurar el trámite. El histórico bicampeón con la U (1994-95), Patricio Mardones, fue categórico al analizar el escenario del técnico argentino.

En conversación con Bolavip Chile, el ‘Pato’ fue tajante: “Los mensajes han sido bastante claros. En el fútbol los momentos son los momentos y si Álvarez lo planteó es porque, lógicamente, él tiene otra intención, respetando que lo que ha hecho ha sido bastante bueno”, comentó.

Para el exfutbolista la relación entre el club y el entrenador ya entró en una etapa de desgaste que hace inviable su continuidad. “Cuando pasan ese tipo de cosas, las relaciones se desgastan y él lo deja bastante claro al decir que le da libertad al club para buscar alternativas. También existe un proceso de agotamiento por todo lo que se ha implicado. Creo que cuando se llega a esas situaciones es mejor salir bien, contento, dándose la mano con el directorio”, añadió.

Mardones fue aún más directo, asegurando que la etapa de Álvarez en el CDA ya está cerrada: “Yo creo que es caso cerrado. Ha corrido mucha agua bajo el puente como para no tomar decisiones, y también pienso que Gustavo Álvarez debe tener un desgaste por todo lo que ha ocurrido: lo de la Copa, los torneos… En el fútbol los ciclos no son tan largos y es mejor tomar otras opciones”, lanzó.

De cara a la búsqueda de un reemplazo, también dejó clara su postura: mirar fuera de Chile. “Creo que en el mercado hay entrenadores que puedan asumir la responsabilidad de dirigir a la U. No es fácil, pero hay que buscar bien. No creo que haya que hacerlo en Chile. Hay que mirar afuera, creo que hay alternativas y entrenadores”, sentenció.

Datos clave…