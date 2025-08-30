Colo Colo y Universidad de Chile disputarán un duelo crucial dentro de la Liga de Primera, en la que ambos equipos se verán las caras en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno en el Estadio Monumental, en un partido clave para ambos.

Previo a este partido, el ex jugador y DT, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y palpitó lo que será este compromiso, en la que indica que la U llega como favorita, agregando que la zona media será crucial para este partido.

“Si Colo Colo juega con línea de tres, evidentemente que los dos laterales van a tener más pasada y cuando hay más pasada, hay que hacerse fuerte en el medio para que esto no sea una dificultad y si una virtud. Futbolísticamente, viene mejor la U, en cuanto a lo deportivo, Colo Colo viene de resultados no muy agradables”, parte señalando Borghi.

A lo que será este Superclásico 198°, el ‘Bichi’ no tiene muchas expectativas de lo que es este partido, ya que siente que con las necesidades que tienen ambos equipos de poder sumar un triunfo, hará que arriesguen muy poco para quedarse con la victoria.

Colo Colo y la U jugarán un duelo clave | Foto: Photosport

“Yo no tengo muchas expectativas sobre el partido, no me va a parecer un partido inolvidable, no lo va hacer, puede que haya un equipo predomine sobre el otro, pero hasta ahí. Hay muchos clásicos en el que ya no hay tanta diferencia en los equipos, uno que arrasa y otro que no pudo hacer nada”, remarca.

Concluyendo, Borghi habló de lo que será la gran necesidad que tiene Colo Colo para este partido, en la que si bien ya no opta por luchar por el título, su gran objetivo en esta temporada es poder lograr un cupo a competencias internacionales para el 2026.

“Colo Colo tiene la obligación de entrar a competencias internacionales, tiene esta dificultad de todavía no poder concretar el técnico. Para el interino es complejo”, cerró.