Este fin de semana se disputa la fecha 22 de la Liga de Primera 2025 y el plato de fondo será el Superclásico 198 entre Colo Colo y Universidad de Chile, esta vez en el Estadio Monumental.

Los albos recibirán a los azules en Macul esperando salir de la crisis deportiva, donde vienen de seis partidos sin conocer la victoria.

Este también será el último partido de la dupla técnica interina conformada por Hugo González y Luis Pérez, quienes asumieron en el primer equipo tras la salida de Jorge Almirón.

Esto porque en el Cacique ya tienen definido quién será su nuevo entrenador, donde la próxima semana llegará a Chile el argentino Fernando Ortiz.

En la vereda del frente, la U quiere recuperar terreno en la lucha por el título con Coquimbo Unido, mientras esperan la resolución de la llave con Independiente de Avellenda por los octavos de final de Copa Sudamericana.

Cabe recordar que en el Superclásico de la primera rueda del torneo el triunfo fue para el Romántico Viajero por 2-1 en el Estadio Nacional, aquel fue válido por la séptima fecha de la Liga de Primera y se disputó el 12 de julio.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico 198?

El Superclásico se disputa este domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Monumental, con arbitraje de Cristián Garay.

El Estadio Monumental albergará el Superclásico 198. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

¿Dónde ver el choque de Colo Colo vs U. de Chile?

Este partidazo será transmisión exclusiva de TNT Sports Premium en televisión y en streaming por la plataforma de pago HBO Max, pero con suscripción al canal deportivo antes mencionado.