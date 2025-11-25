Colo Colo está concentrado en los dos compromisos que le quedan de la Liga de Primera 2025 y tiene un ojo en el Mercado de Fichajes, donde seguramente habrá movimiento de jugadores que llegarán y otros que parten del Estadio Monumental.

Daniel Arrieta, periodista y reportero que cubre al Cacique para TNT Sports, reveló en Pelota Parada el nombre de un jugador que tiene prácticamente sellada su salida del Estadio Monumental pensando en la temporada 2026.

Opazo tendría los días contados en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Óscar Opazo termina contrato en diciembre con Colo Colo. Por ahora, no hay ninguna conversación con la dirigencia, no hay nada acordado de poner término de manera anticipada”, dijo el comunicador.

En esa línea, Arrieta es claro en señalar que “Óscar Opazo tiene que cumplir hasta diciembre su contrato y ahí será Blanco y Negro quien tome la decisión si continuará o no”.

Eso sí, el periodista asegura que más allá de que pueda haber conversaciones, es casi imposible que el formado en Santiago Wanderers siga en los albos: “Se ve difícil la continuidad de Óscar Opazo porque se viene recuperando de una lesión y ha jugado poco este 2025. Él no tiene nada arreglado”, remató.

Los números de Óscar Opazo este 2025

Óscar Opazo ha disputado 15 partidos este año con la camiseta de Colo Colo entre Liga de Primea, Copa Chile y Copa Libertadores de América, donde recibió tres tarjetas amarillas, jugó más de 940 minutos y no pudo desequilibrar como en otras temporadas.