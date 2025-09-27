Colo Colo volvió a los abrazos en el día de ayer en el Estadio Monumental, recinto donde los albos se hicieron fuerte y derrotaron en una de las mejores presentaciones del año a Deportes Iquique por 4-0.

Lamentablemente para Fernando Ortiz y sus dirigidos, no todo fue alegría: Fernando de Paul sufrió una lesión que lo obligó a abandonar el campo de juego en el segundo tiempo y tuvo que ser reemplazado por el juvenil Eduardo Villanueva.

De Paul salió lesionado. | Foto: Photosport

En esa línea, Ortiz desclasificó en rueda de prensa el diálogo que sostuvo con el ex portero de San Luis de Quillota: “Fer me comentó que tenía un dolor en la rodilla, que por momentos se le trabó y eso lo asustó”, dijo.

“Ahora seguramente le harán los estudios correspondientes para quedarnos tranquilos. Hay que resaltar al equipo, el equipo me gustó. El compañerismo es algo que yo siempre hago hincapié”, complementó.

Las buenas noticias para De Paul es que Colo Colo no volverá a ver actividad de manera oficial en casi un mes, cuando tenga que volver al ruedo en la Liga de Primera 2025 enfrentando nada más ni nada menos que al puntero Coquimbo Unido en el puerto pirata.

El próximo partido de Colo Colo por la Liga de Primera

A falta de confirmación por parte de la ANFP, Colo Colo volvería a la cancha el domingo 19 de octubre al mediodía para enfrentar a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.